Vare: Ühtse Venemaa bojaaride vahel on alanud võimuvõitlus

Ettevõtja ja majanduseksperdi Raivo Vare hinnangul peab Eesti hoidma Venemaaga pragmaatilist koostööjoont, kuna meie liitlased soovivad näha president Putinit taas läbirääkimistelaua taga. Foto: Andras Kralla

Kuigi Lääne ja Moskva suhted on soojenemas ning Venemaad oodatakse tagasi läbirääkimistelaua taha, pole president Putinil kerge aeg, sest tema koduerakonna Ühtse Venemaa positsioonid olulistes Venemaa võimukeskustes pole enam nii tugevad, nentis ettevõtja ja välismajandusekspert Raivo Vare.

Äsja leidis aset paljuski Prantsusmaa initsiatiivil Ukraina ja Venemaa vahel toimunud vangide vahetus. Samuti soovib Washington tuua Venemaa tagasi G7 riikide laua taha. Need jäiste suhete soojenemise märgid näitavad Raivo Vare hinnangul, et lääneriikide liidrid soovivad Moskva suunal vastandumise asemel kasutada positiivse hõlvamise taktikat. „Lääs on saanud aru, et igasugune majanduslik koostöö ja läbirääkimised on parem kui vastandumine,“ sõnas Vare Äripäeva raadio hommikuprogrammis.