Kaljulaidi ja Putini kohtumine tõi Vene turistid Eestisse

President Kersti Kaljulaid kohtus aprillis Moskvas Kremlis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Foto: Liis Treimann

Kui tänavu mais tegi Vene turistide arv Eestis ootamatu jõnksu üles, siis Tallinna hotellijuht Ain Käpp pakub, et see oli Kersti Kaljulaidi ja Vladimir Putini kohtumine, mis idanaabri siia tõi, kirjutab Postimees.

"Mõtlesime, millest see tuleb, kas reklaamid töötavad, kas EAS teeb tööd või mis asi," rääkis Käpp. Ta lisas, et suheldes Vene külalistega selgus hoopis see, et nad vastasid, et teie president käis ju meie omaga kohtumas ning selles on asi.