Kinnisvara korrashoiufirmade TOP: nutikalt tööjõupuuduse vastu

TOPi etteotsa jõudis vanade tegijate kõrval ka esimest korda tabelisse pääsenud ettevõtteid. Tabelist nähtub, et hästi läheb neil, kes eristuvad teenuste poolest, ja neil, kes suutnud ühel või teisel viisil lahendada sektori suurima kitsaskoha – tööjõupuuduse.

Ermeesia kontoris asuvale ekraanile kuvatakse objektil tehtud tööd üksikasjaliku infoga. Andmeid vaatavad juhatuse liikmed Priit Laug ja Kätlin Tamme. Foto: Kinnisvarauudised

Kinnisvarahaldajate ja hooldajate TOPis on esikohal Ermeesia OÜ, mille käive küündis 2018. aastal üle 4,2 miljoni euro ja kasum oli rohkem kui 353 000 eurot. Ärikinnisvarale spetsialiseerunud Ermeesia eristub laia teenusevaldkonna poolest, kuid ettevõtte juhatuse liikmed Priit Laug ja Kätlin Tamme on seda meelt, et mulluse edu taga on uuendused personalisüsteemis ja digitaliseerimine.