Viis põhjust, miks ettevõtted ei saavuta eesmärki

Selleks, et edukas olla, peab igal ettevõttel, sõltumata organisatsiooni suurusest, olema kindel strateegia ehk teadmine, kuhu suunas kogu meeskond liigub, leiti Äripäeva raadio saates „Kasvukursil“. Strateegia teostamisel ähvardavad ettevõtjaid aga lõksud.

Äripäeva raadio saates "Kasvukursil" jagasid Krimelte/Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver (vasakul), Grant Thorton Baltic juhtivpartner Mati Nõmmiste (keskel) ja TargetOne tegevjuht Margus Žuravljov soovitusi ettevõtte strateegia koostamiseks ja elluviimiseks. Vestlust juhtis Aivar Hundimägi

Strateegia loomine kujutab endast kindlate eesmärkide seadmist koos tegevusplaaniga nende saavutamiseks. Samuti peab ettevõttes olema valmisolek strateegiat ja sellega seonduvaid tegevusi üle vaadata. „Tähtis on ära kirjeldada ettevõtte eesmärk, panna paika, mis faasis ettevõte oma elukaares pesitseb, ning analüüsida, mis faktorid aitavad jõuda sinna, kuhu soovitakse,“ sõnas Grant Thornton Balticu juhtivpartner Mati Nõmmiste. „Juhid peavad omama helikopterivaadet ehk teadma põhiprobleemkohti, mis ettevõttel on, nii on võimalik kaardistada edufaktorid ja segavad faktorid ning tuletada tegevused.“