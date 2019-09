Nädala lood: sotsiaalne katastroof ja vaata, kuhu sa oma raha paned

Hooldekodude esindajad näevad uuest aastast kehtima hakkavates nõuetes üksnes negatiivset mõju, ent ministeerium keeldub nõuetest taganemast. Foto: Andras Kralla

See nädal möödus Äripäevas peamiselt kurbade nootidega: küll tuli jutuks puidusektori tume tulevik, sellest, et sotsiaalset katastroofi ähvardav seadus jõustub ikkagi ning sellest, kuidas investorid on teadmatuses, mida nende rahadega tehakse.

Nädala alguses jõudis investor Toomaseni tähelepaneliku lehelugeja ootamatu märge, millest rullus lahti pikem seeria. Nimelt selgus, et Crodwestate'i platvormis rahastust kogunud ettevõte Q-haus Baltic on läinud pankrotti ja seda märkamatult, kuna vahepeal oli ettevõte nime vahetanud.