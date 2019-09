Arco Vara juhi kiirlaenuäri tegi võimsa spurdi

Arco Vara juht Tarmo Sild ajab ka kiirlaenuäri. Foto: Liis Treimann

Arco Vara juht Tarmo Sild ajab Balkanil ja selle ümbruses eriti tulusat kiirlaenuäri, mille netotulu kasvas eelmisel aastal poolteist korda ning pea sama palju paisus ka puhaskasum.

Ühtlasi tähendab kiirlaenuäri tulemuste ralli, et Sild on jõudnud Äripäeva uude rikaste TOPi. 43aastase Silla vara väärtus on Äripäeva arvutuste kohaselt 17,7 miljonit eurot.