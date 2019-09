Erapangad vaatavad leigelt odavat krediidiliini

Likviidsuslaenude eeltingimus on Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi sõnul raha laenamine reaalmajandusse, sest nagu Draghi märkis, siis mõned aastad tagasi tehtud esimese seeria TLTRO laenud kulusid pankadel lihtsalt riiklike võlakirjade ostuks. Foto: KAI PFAFFENBACH

Eelmisel nädala neljapäeval taasavanes Euroopa Keskpanga odav krediidiliin ehk taasalustati odavate likviidsuslaenude pakkumist kommertspankadele, millega rahastada reaalmajandusse laenamist. Kuigi loodeti, et tegemist on laenuturgu hoogustava meetmega, on esimesel nädalal olnud erapankade huvi leige.

Reutersi andmetel on Euroopa erapangad esimesel nädalal võtnud keskpanga likviidsuslaenu (TLTRO) 3,4 miljardit eurot. Kokku soovib Euroopa Keskpank eraldada 31,8 miljardi euro ulatuses likviidsuslaenu, mis tuleb tagastada kolme aasta jooksul ja –0,5protsendise aastaintressiga.