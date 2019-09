Tallinna Sadama kohtuvaidlus võib saada uue alguse

Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna (vasakul) kaitsja Paul Keres kaalub, kas esitab taotluse, millega tuleks protsessi kohtunik taandada. Foto: Andras Kralla

Tallinna Sadama endiste juhtide kohtuprotsess võib teoreetiliselt taas algusest alata, kuna sadama endise juhatuse esimehe Ain Kaljuranna kaitsja vandeadvokaat Paul Keres kaalub, kas taotleda kohtuniku taandamist, kirjutab Postimees.

Juhul kui Keres esitab kohtuniku taandamise taotluse, peavad selle üle otsuse langetama rahvakohtunikud. Kui protsessi praegune kohtunik Kristina Väliste taandatakse, tähendab see, et 7. mail alanud kauaoodatud protsess on tagasi alguses.