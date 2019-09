Kohus hakkab Eesti Energia suurostu seaduslikkust arutama

Norrakatele kuuluv Vardar Eurus ja Eesti Energia allkirjastasid eelmise aasta mais Paldiski tuulepargis poole miljardi eurose Nelja Energia müügilepingu, edasi läks asi konkurentsiametite otsustada. Foto: Andras Kralla

Möödunud aasta novembris toimunud Eesti Energia ja Nelja Energia koondumise seaduslikkuse küsimus tuleb selgeks vaielda kohtus, teatas Tallinna ringkonnakohus ja tühistas Tallinna halduskohtu otsuse, mille kohaselt ei oleks seda pidanud tegema.

Tuuletehnoloogia Liit andis teada, et ringkonnakohtu määruse järgi on kahe suure energiaettevõtte koondumist lubanud konkurentsiameti haldusakt tühistatav ka pärast koondumise fakti toimumist ning et ringkonnakohus ei toeta konkurentsiameti nägemust, mille kohaselt pärast Nelja Energia aktsiate omandamist Eesti Energia poolt ei saakski keegi koondumisluba vaidlustada.