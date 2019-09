Rikaste TOPi noorimad tulevad ühest perest

Comarketi kauplusekett kuulub teiste seas kõige nooremale rikaste edetabeli liikmele, 16aastasele Mihkel Vipsile. Foto: Andras Kralla

Tänavuse Rikaste TOPi kuni 30aastaste ettevõtjate seas, kes on ületanud 500 rikkaima inimese edetabeli künnise, on nii ise jõukaks saanuid kui ka pärandusega varakaid. Vastukaaluks noortele on aga edetabelis rohkem kokku vanu, üle 75aastaseid eakaid rikkaid.

Noorimad Äripäeva Rikaste TOPis on 16aastane Mihkel Vips ning 19aastane Jüri Vips. Neile mõlemale kuulub 20 protsenti kontsernist Landcom OÜ. Oma vara said nad pärandusena mullu manalateele läinud isalt, Jüri Vipsilt. Kontserni tuntum ja kõige nähtavam ettevõte on Comarketi kauplusekett. Teised Landcomi omanikud on Mart Vips, Ülle Kukk ja Siim Vips. Noorte poiste vara väärtuseks hindas Äripäev 8 miljonit eurot.