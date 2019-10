Noor pakistanlanna häkkis Taanis endale helge tuleviku

27aastane Sana Hayat oli üks esineja Kopenhaagenis toimunud innovatsioonikonverentsil TechBBQ, mis on Skandinaavia idufirmade kogukonna tippkohtumine, kus oli kohal ligi 140 esinejat ja üle 7500 külastaja. Foto: Annika Kald

Sana Hayat (27) on Pakistanist pärit noor naine, ema ja abikaasa, kes sattus Taani elama 2013. aastal. Pakistanis oli tal suur perekond, Taanis jäi ta lapsega koduseks ja ülikooli edasi õppima ei pääsenud. Õnneks märkas ta Facebookis "Hack Your Futurue" ümberõppekoolituse kuulutust, kandideeris ja pääseks õppima IT-arendajaks.

Sana Hayat sündis Fateh Jangi linnas Punjabi provintsis Pakistanis. Tema vanematele sündis kokku 7 last: kuus tütart – Sana on tütardest kõige vanem – ja üks poeg – kõige noorem laps. „Mul on Pakistanis suur perekond ja ma olen väga uhke selle üle, et kõik minu viis õde omandavad praegu Pakistanis kõrgharidust. Vend, kõige noorem, alustas alles kolledžis õppimist,“ räägib Sana Hayat.