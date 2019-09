Raadiohommikus: muusikapäeval teeme kino

Eesti 100. sünnipäeva raames loodi viis mängufilmi, üks täispikk animafilm, kaks dokumentaalfilmi ja kümneosaline telesari, mis jõudsid vaatajate ette ajavahemikus eelmise aasta märtsist selle aasta veebruarini. Kalleim neist oli 2,4 miljoni euro suuruse eelarvega "Tõde ja õigus". Kokku eraldati filmide tegemiseks 9 miljonit eurot. Foto: Raul Mee

1. oktoober on rahvusvaheline muusikapäev. Teisipäevases hommikuprogrammis räägime muusika asemel aga hoopis teisest kultuurivaldkonnast ehk sellest, kas Eesti filmitööstusel on elujõudu pärast EV 100 projekte või mitte. Seda kommenteerib Eesti Filmi instituudi juht Edith Sepp.

Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks tuleva aasta riigieelarve. Võrreldes nii eelmise aastaga kui kevadise riigieelarve strateegiaga on eelarveridadel märkimisväärselt kahanenud MKMi investeeringute summa. Miks see nii on, räägib majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas.

Samuti tutvustab Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv värsket elektroonikatööstuse konkurentsiraportit.

Robert Kiti lahkumist kommenteerib Swedbanki uus juht Olavi Lepp.

Stuudios on uudistetoimetaja Tiiu Taal ja saatejuht Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Investor Toomase tunnis võtame kokku möödunud kuu investor Toomase portfellis ja mujal. Täpsemalt räägime LHV aktsiate märkimisest, miks Equinori juurde ostsime, miks ei tasu korterit müües puudusi varjata ning miks on Tallinna Kaubamaja niivõrd madalale müüdud.

Saates kuulete ka börsitoimetuse investeerimisideid.

Saates osalevad Liina Laks, Anu Lill, Indrek Mäe ja Kaspar Allik.

12.00-13.00 "Minu karjäär". Seekord on külas CV-Online’i värbamisosakonna juht Maris Martin ja värbamise projektijuht Reili Purkas.

Räägime sellest, et CV-Online ei ole ammu enam lihtsalt tööportaal, vaid ettevõtte valdkonnad on ajaga päris palju muutunud. Juttu tuleb ka teistest ettevõtetest – millega värbamises maadeldakse ja miks head töötajad siiski organisatsioonist lahkuvad. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00-14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogiasaates räägitakse sel korral taastuvenergiast. Just energiasektor on see, kus on Eestis pea kõige rohkem rohetehnoloogia idufirmasid tekkinud. Mille pärast nähakse taastuvenergias tulevikku, millised on peamised arengusuunad ja kas ka riiklikud meetmed toetavad potentsiaalselt sinna nii aja- kui rahalist panustamist, räägib Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annus.

Lisaks läheme vaatame lähemalt ühte sektorit, mis eelmisel aastal Eestis kuuekordistus – päikeseenergia. Millised on tänapäevased päikeseenergialahendused ja miks peaks päikesepaneelidest katust ehitama, tutvustab Solarstone'i arendusjuht Mait Kukk. Saatejuht on Mart Valner.

15.00-16.00 "Sisuturundussaade". Külas on Elekter ja Hooldus OÜ juhatuse liige Germo Heino ning ettevõtte valgustusinsener Raimond Pääru. Selgitame, kuidas saavutada head valgustust eri tüüpi hoonetes, ning anname nõu, kuidas vältida vigu valgustuse uuendamisel. Räägime võidust, mida on võimalik kaasaegsema valgustuse kaudu saavutada ning tutvustame kaasaegseid leedvalgustuse juhtimise võimalusi. Saatejuht on Lauri Leet.

