Investeerimiskelmid võtsid sihikule Viljandimaa inimesed

Foto: Raul Mee

Viljandi politseinike poole on viimastel kuudel pöördunud mitu kohalikku murega, et langesid venekeelsete investeerimiskelmide küüsi ning kaotasid seeläbi suure summa raha.

„Kõige värskem lugu pärineb lähinädalatest, kui üks eakas Viljandimaa härra pöördus meie poole murega, et temalt on väidetava investeeringu ettekäändel välja petetud enam kui 5000 eurot,“ vahendas Viljandi politseijaoskonna juhtivuurija Liia Pilt pressiteates. Ta selgitas, et eakas mees oli ise internetis toimetades leidnud suurepärase rahateenimise võimaluse investeerimise näol.