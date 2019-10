Lokulööjad võeti kaitse alla

Danske Banki puudulikust järelevalvest teada andnud lokulööja Howard Wilkinson Taani parlamendi ees möödunud aasta novembris. Foto: Ritzau/Scanpix

Euroopa Parlament võttis vastu direktiivi, mis kohustab liikmesriike kahe aasta jooksul juurutama seadusandlust, millega kaitsta tööl õigusrikkumise avastanud ja sellest teavitanud inimesi.

„Vilepuhujate kaitsmise teema on ka Eestis viimasel ajal teravat tähelepanu saanud. Ühelt poolt on direktiivi eesmärk tagada vilepuhuja õiguslik kaitse, teisalt hoida ära pahatahtlikke teavitusi, mis mõjutaks kogu süsteemi usaldusväärsust. See kahjustaks põhjendamatult puudutatud isikute mainet,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg teate vahendusel.