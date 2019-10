Indrek Rammul elutöö müügist: kosilasi oli teisigi

Arstliku Perenõuandla senise omaniku Imre Rammuli sõnul eelnesid ettevõtte müügile pikad läbirääkimised ning Confido polnud sugugi ainus huviline.

OÜ Arstlik Perenõuandla juhatuse liige Imre Rammul. Foto: OÜ Arstlik Perenõuandla

Eile andis meditsiiniettevõte Confido teada, et on omandanud OÜ Arstlik Perenõuandla. Viimase asutaja Imre Rammul selgitas, et müüki kaaluti juba mõnda aega.