Poola populistid ähvardavad opositsioonile säru teha

Poolas toimuvad sel nädalavahetusel valimised. Foto: Zumapress/Scanpix

Tuleval nädalavahetusel toimuvatest Poola parlamendivalimistest peaks võiduga väljuma seni võimul olnud populistlik Õiguse ja Õigluse erakond, ent see ei tähenda tingimata võimule saamist.

University College Londoni teaduri Paulina Leniki hinnangul ei ole valimiste tulemusena võimujoonte muutumises suuri üllatusi oodata, pigem võib juhtuda, et praegune võimupartei haarab parlamendis suisa enamuse. Kui seda aga ei juhtu, võib see väljaande Politico teatel tähendada, et opositsioonivõimud püüavad anda endast parima, et hoopis ise valitsus moodustada.