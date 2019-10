USA väed sattusid Süürias türklaste tule alla

USA sõdurid Foto: Andres Haabu

Türgi on hoogustanud kurdide vastast sõjalist operatsiooni „Rahukevad“, mistõttu avaldab Washington üha suuremat survet Erdoganile, et viimane lõpetakse USA mainet kahjustava sissetungi. Ühtlasi teatas USA kaitseministeerium, et Türgi avas Süürias Kobane linna lähistel tule USA sõdurite vastu.

Türgi armee kinnitas, et polnud teadlik USA vägede paiknemisest Kobane linnas. Seetõttu oli türklased avanud suurtükitule pahaaimamatult. „Kõik USA sõdurid elus ja terved,“ kinnitas USA mereväe kapten Brook DeWalt. Samas toonitas DeWalt, et Türgi peab lõpetama USA sõdureid ohustava pealetungi, vahendas BBC.