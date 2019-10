Kohalikud peavad Aaspere-Haljala vahelist viadukti riigi raha raiskamiseks

Neljarajaline kiirtee Foto: Erik Prozes

Kui kohalikud leiavad, et Narva maanteele Aaspere ja Haljala vahele viadukti ehitamine on riigi raha raiskamine, siis maanteeametis ollakse veendunud, et kahetasandilist ristmikku on kindlasti vaja, sest muidu ei pääse kohalikud enam üle neljarajalise maantee, vahendas ERR.ee

Tundub et Eesti riigil on raha küll – Tallinna-Narva maantee Aaspere lõigu neljarajaliseks muutmine toimub ilmselgelt täieliku priiskamisena: ehitatakse kaks suurt viadukti, teine neist mingile külavaheteele, kirjutas kohalik elanik Imbi ERR-ile.