Hiinas kasvas sealiha hind pea 70 protsenti

Foto: Erik Prozes

Hiinas kasvas sealiha hind aastases võrdluses pea 70 protsenti.

Hinnatõusus on süüdi Aafrika sigade katk, mis on Hiinas möllanud juba üle aasta. Hiina riigivõim on öelnud, et sealiha pakkumise suurendamine on riigile poliitiliselt oluline ülesanne.