Klandorf: TLT tehingud pole olnud läbipaistvad, kuid hinnangu annab politsei

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) nõukogu esimees Kalle Klandorf on TLT vähendanud aasta jooksul märgatavalt korruptsiooniriske, kui minevikus tehtud pattudele peab siiski politsei hinnangu andma. Foto: Andras Kralla

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) nõukogu esimees Kalle Klandorf pöördus politsei poole, et saada selgust, kas TLT sisejuurdluse käigus välja tulnud probleemid võivad osundada õigusrikkumistele.

„TLT-s on viimase aasta jooksul rakendatud mitmeid muudatusi alates hangetest kuni dokumendisüsteemideni, et korruptsiooniriski vähendada. Paraku näitas TLT sisekontrolöri aruanne, et vaatamata uuendustele ei ole kõik tehingud ja laoarvestus siiski läbipaistvad ning on ruumi kahtlustele, mille kontrollimise pädevust ei ole TLT-s ega Tallinna linnavalitsuses,“ ütles TLT nõukogu esimees Kalle Klandorf.