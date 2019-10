Süüria kriisi juured on sajanditagustes otsustes

Välisminister Urmas Reinsalu. Foto: Liis Treimann

Eilses Äripäeva raadio saates "Poliitikute töölaud" arutati Türgi-Süüria piiril toimuva üle nii rahvusvahelise õiguse, riikide reaalpoliitiliste huvide kui ka piirkonna keerulise ajaloo kontekstis. Vestlusest jäi kõlama, et praeguse olukorra juured peituvad esimese maailmasõja päevil tehtud otsustes.

Välisminister Urmas Reinsalu arutas olukorda sel nädalal ka oma Türgi kolleegiga. "Suhtlus oli asine. Rõhutasin Eesti osalusel vastu võetud Euroopa Liidu avalduse valguses üleskutset sõjaline aktsioon peatada ja otsida diplomaatilisi lahendusi. Rõhutasin, et Türgi on tugev liitlane NATOs ja objektiivselt on nende mure terrori küsimuses legitiimne, aga selline sõjaline aktsioon võib tuua kaasa julgeolekukriisi eskaleerumise," rääkis Reinsalu saates.