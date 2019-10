Tehing Enefit Greeniga: Hanschmidt tugevdab positsioone

Infortar juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul kindlustab biogaasi koostootmisjaamade soetamine vastutustundlikult Infortarile kuuluva Eesti Gaasi positsioone energiaturul Foto: Andras Kralla

Enefit Green ja NEFCO müüvad oma osaluse Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades Infortarile, teatasid ettevõtted.

Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul huvitub Infortar eelkõige innovatsioonist ja keskkonnahoiust. "Biogaas on läbinisti kohalik, puhas ja roheline kütus, see on tulevikku suunatud investeering, mis lähtub ringmajanduse põhimõtetest ja kindlustab vastutustundlikult meie positsioone energiaturul,” sõnas Hanschmidt.