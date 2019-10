Hiiumaal töötuid peaaegu ei olegi

Registreeritud töötus kolmandas kvartalis suurenes, huvi töötukassa vahendusel pakutavate koolituste vastu on läbi aegade suurim, teatas töötukassa.

Hiiumaa on väikseima tööpuuduse protsendiga maakond. Foto: Andras Kralla

Kolmandas kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 31 487 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8%. Eelmise aasta kolmandas kvartalis oli see näitaja 4,5%. Enam on suurenenud nende registreeritud töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud. Registreeritud töötuse määr oli kolmandas kvartalis kõrgeim Ida-Virumaal (9%) ning madalaim Hiiumaal (2,7%).

Eelmise aastaga võrreldes on veidi suurenenud nende registreeritud töötute arv, kes eelnevalt töötasid seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajatena. Samuti on veidi kasvanud eelnevalt juhi või tippspetsialistina töötanute osakaal. Aastaga on registreeritud töötute hulgas kasvanud mõnevõrra äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmete hulk, kuna ka neil on tekkinud õigus tulla töötuna arvele juhul, kui nad ei saa oma tegevuse eest äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmena tasu ja neil on õigus saada töötuskindlustushüvitist.

Kolmandas kvartalis arvele tulnud uute töötute seas on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga veidi rohkem neid, kelle viimane töösuhe lõppes teenuse osutamise lepingu lõppemise tõttu. Pisut on selle aasta kolmanda kvartali uute töötute seas kõrgem ka koondamise tõttu töölt lahkunute osakaal.

Uusi töötuid registreeriti kolmanda kvartali jooksul ligi 17 800, seda on 8% enam kui aasta varem. Töötukassa abiga asus kolmandas kvartalis tööle või alustas ettevõtlusega ligi 11 800 inimest (sealhulgas ligi 2 500 vähenenud töövõimega inimest). Tööle asunud inimeste arv oli eelneva aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 4% madalam.

Kolmandas kvartalis oli töötukassal iga päev vahendada keskmiselt 4600 töökoha. Kõige enam töökohti oli pakkuda teenindus- ja müügitöötajatele ning lihttöölistele. Suurim langus on võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga toimunud seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajate ning lihttööliste tööpakkumistes.

Kooliaasta algusele kohaselt kasvab septembris tavapäraselt koolitustel osalemine. Septembris alustasid tööotsijad töötukassa toel koolitustel osalemist enam kui 3700 korral, aasta tagasi oli osalejaid tuhande võrra vähem.