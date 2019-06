Raul Pindi nimegeneraator: millise nime saaks sinu firma enne matmist?

Raul Pindi sõnul tekkis Eestis kasutuskõlblike ärinimede põud juba enam kui 10 aastat tagasi. Foto: Shutterstock

Eesti tuntuim firmade likvideerija Raul Pint nimetab tema kätte usaldatud ettevõtted ümber vägagi eksootilise nimega.

Tänane Äripäev kirjutas, et Via Betooni nimeühendi taga tegutsevad ettevõtjad, kes on vaielnud raha pärast nii partnerite kui ka töötajatega, andsid firma Eesti tuntuima likvideerija Raul Pindi kätesse. Via Betoon Eesti kuulub nüüd Panama mehele ja kannab nime Zosimbly Yacaramba.