Firmamatja riigi karmist haardest: ammu oli aeg

Raamatupidamisdokumentidega seotud probleemide eest sai Raivo Palmiste ühe aasta pikkuse vangistuse, liitkaristusena peab ta ära kandma kolm ja pool aastat. Foto: Sven Arbet

Tuntud firmadematja Raivo Palmiste trellide taha saatmine peaks hirmutama teisi probleemsete ettevõtete ülevõtjaid. Palmiste konkurent Raul Pint kiidab prokuratuuri viimase aastate karmi haaret.

Seni pole ükski suurem likvideerija vangi läinud. Likvideerimisärist välja lükatud tankistid on viimasel ajal pidanud riigikassasse nii raha maksma kui ka ettevõtluskeeluga leppima. Näiteks mullu sunniti turult lahkuma 500 firmaga seotud olnud Kalev Sakjas. „Ju asi on käsile võetud, on tegeletud ja eesmärke saavutatud,“ kommenteeris Sakjas nii enda kui ka teiste firmamatjate turult lahkuma sundimist.