Tööandjatel on tasuta kõrgharidusest kõrini

Tasuta kõrghariduse kehtestamine ei ole aidanud tuua rohkem vähekindlustatud noori ülikoolidesse ega muutnud populaarsemaks neid erialasid, mille lõpetajaid tööandjad hädasti tööle ootavad, märgib oma aruandes riigikontroll. Tööandjad muudaksid kõrghariduse tagasi tasuliseks.

Metallitööstuse Metaprint juht ja trüki- ja pakenditööstuse liidu volikogu esimees Martti Lemendik näeb, et tasuta kõrgharidus hoiab ülikoolis õppureid, kellest võiks rohkem kasu olla ametikoolis. Foto: Andras Kralla

Eesti kõrgkoolides on õppekavagruppe, kus on juba mõnda aega kasvav tööjõuvajadus, aga kus üliõpilaste arvu langus on järsk. Üheks neist on tehnika, tootmine ja tehnoloogia, märgib riigikontroll kõrgharidusreformi mõju analüüsivas raportis.