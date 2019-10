Mahetoiduäri müümisest loobunud Linnamäe hakkas ettevõtet ümber ehitama

Margus Linnamäele kuulub suurosalus valdusfirmas UP Invest, mis omakorda omab 50 protsenti Biomarketist. Biomarket on pärast suvist omanikuvahetust otsustanud muutuste abiga kahjum ümber pöörata. Foto: Andras Kralla

Kui veel eelmisel nädalal kirjutas Äripäev, kuidas Margus Linnamäe suurosalusega UP Invest loobus Biomarketi müümisest, siis paar päeva hiljem selgus värskest majandusaastaaruandest, et ettevõttes on tehtud mitu muudatust.

Kui aasta alguses teatas valdusfirma UP Invest, et soovib keskenduda oma põhitegevustele tervishoiu, meedia ja meelelahutuse valdkonnas ning seetõttu otsitakse ostjat, kellele müüa nende osalus ökotooteid müüvas poeketis Biomarket, siis nii siiski pole läinud. Selle asemel teatas Biomarket, et pikemaajalisi arenguplaane silmas pidades tugevdas oluliselt oma meeskonda ning suurendas omakapitali, et "tagada vahendid investeeringuteks ning katta suurenenud kulubaasi ning muutuste elluviimisega seotud tegevuskahjum 2019./2020. majandusaastal".