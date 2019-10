Swedbank: Scanpix peab Euroopa Liidu sanktsioone rakendama

Swedbankil puudub kohustus nõustada ettevõtjaid nende ärisuhetes, mistõttu peaksid Swedbanki hinnangul nii Scanpix kui ka teised Vene riikliku meediaagentuuri Rossija Segodnjaga ärisuhteid omavad ettevõtjad teadma tegevjuht Dmitri Kisseljovi (pildil) taustast ja tema seotusest alates 2014. aastast kehtivate Euroopa Liidu sanktsioonidega. Foto: Sergei Karpukhin

Swedbanki kõneisiku Kristiina Herodese hinnangul pole Scanpixi ülekannete tõkestamisel Vene riiklikule meediaagentuurile Rossija Segodnja mitte midagi ülekohtust, vaid sarnaselt pankadega peavad ka ettevõtjad täitma vastuvaidlemata Euroopa Liidu kehtestatud ettevõtluspiiranguid. Seejuures märkis Herodes, et Swedbankil puudub kohustus nõustada ettevõtjaid loodud ärisuhetes.

Eile sai Scanpixi tegevjuht Art Soonets teada, et Swedbank keeldub tegemast ülekannet RIA Novostit ja Sputnikut haldavale Vene meediaagentuurile Rossija Segodnja. Swedbanki sõnul on risk, et ülekanne võib olla keelatud, sest meediaagentuuri juhib Läänes tuntud propagandist Dmitri Kisseljov.