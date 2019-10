Raadiohommikus: Tallinna Vesi ja Eesti tööstusettevõtete pingeline tulevik

Tallinna Vesi bioloogilised vee puhastussüsteemid. Foto: Meeli Küttim

Esmaspäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm keskendub reedel tulemused avaldanud ASi Tallinna Vesi tulevikule ja Swedbanki värskele uuringule Eesti tööstusettevõtete tervise kohta.

Stuudios on ASi Tallinna Vesi finantsdirektor Riina Käi ning Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juhataja Raul Kirsimäe koos Tööstusuudised.ee juhi Harro Puusillaga. Hommikut veavad Meelis Mandel ja Rivo Sarapik.

11.00-12.00 "Kuum tool". Valitsuserakond otsib jälle väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministrit. Küsime, kuidas peaks minister töötama, et aidata Eesti ettevõtjaid piiri taga ja meelitada investoreid Eestisse. Äkki pole selleks üldse on eraldi ministrit vaja, nagu arvab ka kaubandus-tööstuskoda? Millised on praeguse väliskeskkonna riskid ja võimalused Eesti-sugusele väikeriigile? Kuumale toolile istuvad endine ettevõtlus- ja IT-minister Rene Tammist ja riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson. Saadet juhib Neeme Korv.

12.00-13.00 "Juhi jutud". Raudne leedi Anne Mere räägib, mida ta tegi enne HKScani ning kuidas ettevõttesse sattus. Raskeimaks väljakutseks peab ta streiki. Kuuleme, kas streik lahenes tema hinnangul õiglaselt ja nii, nagu tema tahtis, või nii, nagu omanikud tahtsid. Samuti räägib Anne Mere ajast, kui HKScan maadles korruptsioonikriisiga ja Teet Soorm koos kahe kolleegiga päevapealt ettevõttest vallandati. Mis tundega ta Eestisse juhiks tuli, mis ettevõttes toimus? Lisaks räägib ta sellest, kes tema juures tööd kindlasti ei saa ning mis vimkaküsimusi ta tööintervjuudel inimeste käest küsib. Saatejuht on Kaisa Gabral.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Ennustatakse, et aastal 2021 on globaalses võrgus rohkem asjade interneti ehk IoT seadmeid kui mobiiltelefone ja isiklikus kasutuses arvuteid kokku. Ja 70% neist seadmeist on ühendatud mobiilsidevõrku. Milleks me asjade internetti vajame ning kuidas seda äris ära kasutada, räägivad telekomivaldkonna idufirma 1oT kaasasutaja ning juht Märt Kroodo ja Elisa Eesti äriarenduse osakonna juht Merli Üle. Saatejuht on Indrek Kald.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Kaubanduse aastakongressil. Pakume teile kuulmiseks debatti toiduainete käibemaksu (vabastuse) teemal. Alustuseks teeb Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ülevaate olukorrast ja trendidest, selles valdkonnas Euroopas. Seejärel kõlab Urmas Vaino juhitav debatt, milles osalevad Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi, Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liige Raul Puusepp, Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ja Rimi Eesti Food tegevdirektor Vaido Padumäe.

