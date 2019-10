Raadiohommikus: kui määrav on töötaja leidmisel palk?

Pipelife´i juht Anti Orav räägib Äripäeva raadios, mis nippidega peale palga nad veel inimesi enda juurde meelitavad. Foto: Raul Mee

Külas on plastitööstuse kõige parem palgamaksja, Pipelife Eesti ASi tegevjuht Anti Orav, kellega arutame, miks on käärid sektori palkade vahel niivõrd suured, et Palga TOPi viimane plastitootja maksab esimesest 2,5 korda väiksemat palka.

Samuti uurime, kui määrav on töötaja leidmisel palk ning milliste teiste motivaatoritega on võimalik hea inimene enda juurde värvata.

Olukorda ehitusturul kaardistame koos ehitusfirma Rand ja Tuulberg Grupi omaniku ning juhatuse liikme Raivo Randiga, kes ennustas eelmise aasta lõpul tulevaks aastaks veel suuremaid väljakutseid. Kas hirmud on realiseerinud ning milline on ehitusettevõtja visioon järgmiseks 12 kuuks, selgub saatest.

Sellest, kuidas teeb majandustarkvara ettevõtja tööd lihtsamaks ning millised on selle kasutamise kitsaskohad, räägime sektoris 19 aastat tegutsenud Directo juhi Martin P. Rinnega.

Külas on ka Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv, kes annab ülevaate energeetika ja katusetöid puudutavatest valdkondadest. Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Indrek Mäe.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“

Saates saab kuulata ettekannet, mis on salvestatud raamatu „Üks samm Wall Streetist ees“ esitlusel. Juttu tuleb sellest, kuidas kasutada enda koolis ja tööl saadud teadmisi tulusate aktsiate leidmiseks. Sellest räägib üle 20aastase investeerimiskogemusega vandeadvokaat Indrek Naur.

Saates kuuleb näiteid nii Tallinna Vee kohtusaaga, Olympic Casino ülevõtmise kui ka Silvano Fashion Groupi aktsiate nimiväärtuse vähendamise kohta. Samuti kuuleb, miks kahjum kasumiaruandes ja negatiivsed pealkirjad meedias ei anna ettevõtte rahanduslikust olukorrast ja tulevikust täit pilti ning teisi elulisi näiteid.

12.00–13.00 „Minu karjäär“

Seekordses saates on külas If Kindlustuse Balti kahjukäsitluse üksuse juht Tiit Kolde ja Baltikumi personalidirektor Liina Kesküla.

Millega üks kindlustusselts tegelikult tegeleb? See on üks paljudest küsimustest, millele seekordne saade vastuse annab. Räägime ka olukorrast tööjõuturul ja heade töötajate leidmisest-hoidmisest. Oluline teema on ka juhtimiskvaliteet ja see, kui tähtis roll on tähenduslikul tööl. Samuti esitab Tiit Kolde hea näite reaalsest elust, kuidas ei ole võimalik kõiki olukordi inimestele ette kirjutada ja selgeks õpetada, vaid palju on juba inimese loomuses. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 „Cleantech“

Rohetehnoloogia saates räägime sel korral populaarsel kliimaneutraalsuse teemal – millised on sellest tulenevad võimalused ettevõtjatele, mõju ühiskonnale ja majandusele. Saate esimeses osas räägib riiklikest arenguplaanidest ja kliimaneutraalsusest üldisemalt keskkonnaministeeriumi kliima ja strateegilise planeerimise asekantsler Kristi Klaas.

Kuna mobiilsus ja liikuvus on üks olulisemaid teemasid, mis puudutab ehk inimesi enim ja kõige lähedamalt, siis räägimegi saate teises osas elektromobiilsuse teemal. Elektritransport OÜ laadimislahenduste ekspert Rain Neemlaid arutab, kas 500 000 elektriautot mahub meie teedele ära, miks Eestis elektriautosid nii lihtsalt osta ei saa ja kas laadimisvõrgustike probleem leiab nüüd lahenduse. Saatejuht on Mart Valner. Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.

15.00–16.00 „Lavajuttude kullafond“

Saate salvestuskoht oli „Sekretäride päev 2018“. Saade algab, nagu ka sekretäride päev algas, huumoriga. Sõna saab Comedy Estonia koomik Ardo Asperk. Edasi kõneleb Investeerimisklubi eestvedaja Marko Oolo sellest, kuidas ehitada endale tugev rahaasjade taristu, mis toetab teekonda finantsilise sõltumatuseni. Küsimusi vahendab konverentsi moderaator Andres Torm.

