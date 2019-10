Tusk: brittidel on aega jaanuari lõpuni

Brexiti lõppvaatus on taas lükkunud edasi. Foto: Andres Haabu

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk teatas täna Twitteris, et Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid otsusele, et brittidele antakse Brexiti leppe saavutamiseks aega jaanuari lõpuni. Varem oli sedavõrd pika pikenduse vastane prantsuse president Emmanuel Macron.

Tusk kasutas säutsus sõna flextension, viidates sellega, et tegemist on paindliku lahendusega ehk et britid võivad ka lahkuda varem. Väidetavalt sisaldab pikenduslepe variante, et britid saaksid lahkuda kas 30. novembril või 31. detsembril, juhul kui mõlemad pooled suudavad Brexiti leppe ratifitseerida.