Eesti võitis äriturismi Oscari

Tallinn Foto: Andres Haabu

Eesti aja järgi eile hilisõhtul lõppes Ameerika Ühendriikides Houstonis äriturismi maailmakongress, kus parima äriturismi turunduse auhinna sai Eesti.

Kampaania „Go Wild, Choose Estonia“ on välja töötanud väga väike äriturismi edendav tiim väga piiratud eelarvega, kuid seda on rahvusvahelises plaanis vähe tuntud sihtkoha tutvustamiseks väga edukalt rakendatud, öeldakse äriturismi edendava rahvusvahelise katusorganisatsiooni ICCA (International Congress and Convention Association) pressiteates.