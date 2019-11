Soome politsei reid leidis ebaseaduslikuks manipuleeritud veoautod

Foto: Andras Kralla / Äripaev

Soome politsei tegi septembri lõpus reidi raskeliikluse kontrolliks ja selleks oli igati põhjust, sest iga kümnes veoauto oli manipuleeritud rohkem loodust saastavaks, kirjutab Kauppalehti.

Leht kirjutab, et veomasinate juures on levinud heitgaasiseadmete muutmine, mis muudab masinate heitgaasiemissiooni mitmekordseks. See selgus ka Lapimaal tehtud reidi käigus.