Sisserände piirarvu jaotus läks lukku

Siseminister Mart Helme. Foto: LIIS TREIMANN

Siseminister Mart Helme allkirjaga on nüüd kindel, et uuel aastal on sisserände piirarv 1314 inimest, kellest osa võivad töötada ainult loomingulistel erialadel või spordi valdkonnas.

Eraldi piirarv nähakse ette ka välismaalastele, kes asuvad Eestisse elama välislepingu alusel, ülejäänud osa piirarvust jääb vabalt jagamiseks.