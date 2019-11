Tallinna magusaim kinnisvara viib Endoveri ja Aswani firma kohtusse

Sitsi asumis asuvast endisest Balti Manufaktuuri tootmishoonest on plaanis teha elu- ja ärilinnak. Sinna on tahetud teha nii Tallinna Filmilinnakut kui ka Eesti esimest pilvelõhkujat. Pärast muinsuskaitse all olevasse punastest tellistest tööstushoonesse korterite ja äripindade ehitamist on oodata selle juurde 160meetrist pilvelõhkujat. Foto: Andras Kralla