74aastane idufirma asutaja: kõige raskem oli veenda investoreid

Kui Silicon Valleys elav ameeriklane Paul Tasner oli 64aastane, lasti ta töölt lahti. Kaks aastat hiljem 66aastasena alustas ta enda idufirmaga.

Nüüd on temast saanud justkui vanemate ettevõtjate eestkõneleja, kes levitab sõnumit, et just vanematel inimestel on 70% tõenäosus õnnestuda. “Kes ei tahaks investeerida millessegi, millel on 70% võiduvõimalus?!” küsib ta.