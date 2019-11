Sauele kerkiv 100 miljoni eurone andmekeskus sai ehitusloa

Saue vald andis ehitusloa Baltimaade suurimale andmekeskusele, mille kogumaksumuseks kujuneb üle saja miljoni euro.

Andmekeskust rajava MCF Group Estonia juht Kert Evert. Foto: Andras Kralla

Andmekeskuse rajaja, MCF Group Estonia juhi Kert Everti sõnul on see esimene andmekeskus Eestis, mille detailplaneering ja ehitusluba on koostatud spetsiaalselt lähtudes andmekeskuse vajadustest. "Planeering ja luba vastavad ka Eesti riigi infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe ISKE standardile," ütles ta.