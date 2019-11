Kaljulaid: Ukrainasse tehtud investeeringud peavad olema kaitstud

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Kadriorus kohtumas Eesti President Kersti Kaljulaidiga. Foto: Liis Treimann

President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, kellele kinnitas Eesti jätkuvat toetust Ukraina reformiplaanidele, mis aitavad tõsta riigi inimeste elatustaset ja parandavad ärikliimat. President Zelenskõi visiidi keskmes on kahe riigi praktiline digikoostöö, millele keskenduti ka riigipeade kohtumisel.

Kahe riigipea kohtumisel räägiti ka Ukraina majanduskeskkonnast. President Kaljulaid kinnitas, et Eesti ettevõtjatel on huvi Ukrainasse investeerida. „Ukraina turg on suur ja mastaap hoomamatu, samas oleme ajalooliselt ja kultuuriliselt siiski üksteisele lähedal,“ ütles president Kaljulaid, kelle sõnul on Ukrainal potentsiaal olla kogu regiooni majandusvedur.