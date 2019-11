Sajad miljonid otsivad kohta

Ellex Raidla tehingute ja ettevõtete nõustamise valdkonna juht Sven Papp. Foto: Andras Kralla

Tehinguturul näitavad graafikuotsad suunda allapoole, kuid siiski on vaba raha juba väga palju ning palju tuleb ka veel peale, rääkis Ellex Raidla tehingute ja ettevõtete nõustamise valdkonna juht Sven Papp tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis olukorrast tehinguturul.

"Ma ise ei usu, et mingit dramaatikat tuleb. Majandus on, nagu koolis õpime, tsükliline ja eriti arvestades seda, et 2018. aasta oli Eesti jaoks ja maailma majanduses üldse rekordiline aasta, siis ei ole ju midagi imelikku selles, kui toimub väike rahunemine," rääkis Papp. Oma rolli mängib ka see, et pole nii palju vara ja ettevõtteid, mida müüa, eriti suuri ja väärtuslikke.