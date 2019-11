PRFoodsi kasum pööras tõusule

PRFoodsi tehas Saaremaal. Foto: Irina Mägi

PRFoodsi müügikäive oli kolmandas kvartalis 19,3 miljonit eurot ning puhaskasum 0,57 miljonit eurot, mis oli mullu sama kvartaliga võrreldes pea neli korda suurem. EBITDA kasvas 31% 1,47 miljoni euroni, selgub börsiteatest.

PRFoodsi juhatuse liikme Indrek Kasela sõnul on kasumi kasvust näha, et mullu alustatud ümberkorraldus ettevõttes on tulemusi andnud.