Eesti külas toodab veini rublamiljardär

Peterburi rikaste edetabelisse kuuluv Mashkyur Gasimov lubab väiksele Võhu Veini tootmisele helget tulevikku. Foto: Erakogu

Lääne-Virumaal Vinni vallas asuvas Võhu külas aastakümneid veine ja muid napse tootnud AS Võhu Vein maadleb viimasel ajal võlgadega, kuid ettevõtte aktsionär, Peterburi rikaste edetabelisse kuuluv Mashkyur Gasimov peab võlgu tühiseks, temal on ettevõttega suured plaanid.

„Minu vara väärtus ulatub 40–50 miljoni euroni. Kas mõistate, milline on sellise inimese jaoks võlgnevus summas 50 000? Ameerika trükib dollareid ja nende võlg on triljonites, kuid neid ei kritiseeri keegi. See on normaalne nähtus. Me maksame võla tagasi,“ räägib Gasimov Võhu Veini viimaste kuude pidevast kaaslasest – maksuvõlast. Gasimov on värvika taustaga Aserbaidžaanist pärit ärimees, kes elab Peterburis ja on Venemaa kodanik.