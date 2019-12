EKRE pakub maaeluministriks Ida-Viru eestluse tõrvikuhoidjat

EKRE aseesimehe Martin Helme (vasakul) sõnul on Arvo Aller tõsine maa sool, kellel on laialdane kogemus Ida-Virumaa maaelu juhtimises. Foto: Liis Treimann

EKRE värske maaeluministri kandidaat Arvo Aller soovib taastada ministeeriumis töörahu ja tuua läbipaistvust Mart Järvikust maha jäänud tülidesse. Samas tunnistas Aller, et tal on oma eelkäijale vähe etteheiteid.

Martin Helme sõnul on Arvo Aller töötanud pikalt Ida-Virumaal ja Jõhvis. „Ta on olnud sealne eestluse ja maaelu tõrvikuhoidja. Tõsine maa sool,“ tunnistas EKRE asejuht. Helme sõnul hakati seni Ida-Viru Talupidajate Liidu tegevjuhi kandidatuuri ministri kohale kaaluma pärast riigisekretäri Taimar Peterkopfi raportit, mille tulemuste valguses sai selgeks, et Mart Järvik ei saa ametis jätkata.