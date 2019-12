Jüri Ratas: kõik said Londonis kindluse, et NATO toimib

Peaminister Jüri Ratas hindab Türgi presidendi Recep Tyyip Erdogani otsust mitte kinni hoida Poola ja Balti kaitseplaanide täitmist, kuna NATO liitlased ei tunnista Süürias võitlevaid kurdi üksusi terrorirühmituseks. Foto: Raul Mee

Peaminister Ratas tõdes, et hoolimata teravatest vastuoludest NATO võtmeriikide liidrite vahel Londoni tippkohtumise eel, on allianss pärast 70. aastapäeva tähistamist Suurbritannias tugevam kui iial.

„Võin täna julgelt öelda, et kõik 29 liikmesriiki võitsid,“ toonitas peaminister Jüri Ratas Äripäevale antud telefoniintervjuus. Sellegipoolest märkis peaminister, et kuigi palju on ühise kaitseruumi kindlustamisel edu saavutatud, on NATO liikmetel endiselt veel palju teha.