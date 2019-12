Briti arvamusküsitlused ennustavad valimisvõitu Johnsonile

Istuva Suurbritannia peaminister Boris Johnsoni juhitud toorid on lähimatest rivaalidest 10 protsendiga ees pool. Foto: POOL

Enne Ühendkuningriigi neljapäeval toimuvaid erakorralisi valimisi nähtub arvamusküsitlustest, et Boris Johnsoni konservatiivid võidavad leiboriste. Teisalt on näidanud mõned ennustused, et võimalik on olukord, kus ükski partei ei võta parlamendis enamust ja ees võivad oodata keerukad koalitsioonikõnelused.

Ajalehe Times tellitud Datapraxise prognoosis juhivad konservatiivid leiboristide eest 10 punktiga ehk parlamendis saavutatakse 38 kohaline enamus. Varasemas uuringus andis Datapraxis tooridele 48 kohalise enamuse. Mõlema uuringu puhul on Datapraxis hoiatanud, et väga paljude piirkondade valijad pole lõplikku otsust veel langetanud, vahendab Bloomberg.