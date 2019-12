Maffiaprotsessi firmad nõudsid riigilt raha juurde

Kustutatud ettevõtte Restoplusi kaitsja Tarvo Lindma ei saanud öelda, mis summas nad kustutatud firmade õiguskulude katmist taotlesid, ent tema sõnul oli kohtumäärus seadusega vastuolus. Foto: Liis Treimann

Süüdistuse saanud hotelli- ja restoraniärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kontrolli alla kuulunud ettevõtted Restoplus ja Emerana ei nõustunud sellega, et riik hüvitab nende advokaadikulud 13 500 euro väärtuses. Firmade esindajad nõudsid raha juurde, ent pidid pettuma.

Äripäev on varem kirjutanud, et kuritegeliku ühendusse kuulumises süüdistuse saanud ettevõtted Restoplus ja Emerana pääsesid tänu firmade kustutamisele kriminaalmenetlusest. Seoses sellega, et kustutatud firmade üle enam kohut mõista ei saa, peab riik tasuma kohtumääruse alusel firmade advokaadikulu 13 500 eurot.