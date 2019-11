Hirve ja Gammeri firmad pääsesid süüdistusest puhta nahaga

Seoses kolme ettevõtte kustutamisega pole enam ükski Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kontrolli all olnud firma kriminaalmenetluses. Foto: Liis Treimann

Kuritegelikku ühendusse juhtimises süüdistuse saanud hotelli-ja restoraniärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kontrolli all olnud ettevõtted Restoplus ja Emerana pääsesid tänu firmade kustutamisele kriminaalmenetlusest. Riik peab tasuma ka firmade advokaadikulu 13 500 eurot.

Kokku said Hirve ja Gammeri kriminaalmenetluses kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistuse kolm äriühingut, millest viimane ehk Tallinna vanalinnas kinnisvara hallanud osaühing Escado Grupp kustutati samuti registrist 5. oktoobril. Selle õigusjärglaseks on saanud Hirve tütre Tiina Hirve juhitav GBG Holding. Ühtlasi on Tiina Hirv ka teiste süüdistuse saanud, ent kustutatud ettevõtete – Emerana ja Restoplusi – õigusjärglaste KTH Capitali juhatuse liige.