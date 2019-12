Paldiski miljarditehase kahtlane eestvedaja lubas suurt kogemust

Paldiski metanoolitehase projekti juht soomlane Juha Mikkonen väitis Lääne-Harju vallale, et viib projekti ellu ainult koos usaldusväärsete partneritega ja on pannud selle valmimise eest vastutama suurte kogemustega ekspertrühma.

Veel eelmisel aastal mõisteti Paldiski miljarditehase plaani vedav Juha Mikkonen Soomes süüdi ulatuslikus finantspettuses. Foto: Mihkel Maripuu / Eesti Meedia / Scanpix

Kuna Mikkonen sai mullu karistada ulatusliku finantspettuse eest ja tänavu jaanuaris ütles ta politseile, et on töötu, siis on kahtlused tekkinud ka Paldiski metanoolitehase ümber.