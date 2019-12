Via 3L sai Leedus firma ostuks loa

Via 3L grupi tegevjuht Rainer Rohtla Foto: Via 3L

Eesti laologistika ettevõte Via 3L sai Leedu konkurentsiametilt loa osta logistikaettevõte Terminal LT.

„Oleme aastaid otsinud võimalusi, et Leedu turul kanda kinnitada ning Terminal LT ostmine on hea võimalus viia Via 3L kaubamärki Leedu turule tuntud ja tugeva ettevõtte kaudu,“ ütles Via 3L grupi tegevjuht Rainer Rohtla pressiteate vahendusel.