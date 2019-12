Eurotsooni ootab seitsme aasta väikseim kasv

Foto: Matteo Nardone/PACIFIC PR/SIPA, Scanpix

Financial Timesi kokkuvõte 34 majandusanalüütiku hinnangutest järgmisele aastale on, et eurotsooni majanduskasv kahaneb kolmandat aastat järjest.

Analüütikute keskmise hinnangu järgi jääb eurotsooni majanduse kasv järgmisel aastal alla 1 protsendi. Seda hoiavad tagasi poliitiline ebastabiilsus, kaubanduspinged ja autotööstuse raskused.