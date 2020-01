Lähis-Itta investeerinud IT-ettevõtjad jälgivad murelikult Bagdadi sündmusi

Net Groupi tegevjuhi Priit Kongo sõnul tuleb Lähis-Idas ja Araabia poolsaarel investeerida riikidesse, mis panustavad konfliktide asemel taristusse, tervishoidu ja haridusse. Foto: Andras Kralla

Lähis-Idas tegutsevad infotehnoloogiaettevõtjad tunnistasid, et piirkond on viimased pool aastat olnud üsna ebastabiilne ja tehingute tegemine on raskendatud. Näiteks Fortumo on valmis äritegevuse ka ajutiselt peatama.

"Päris palju on piiratud riigist raha väljaviimist ja interneti kasutamist,“ selgitas mobiilseid makselahendusi pakkuva Fortumo juhatuse liige Martin Koppel. „Oleme kohal enamikus suuremates riikides. Loomulikult Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, aga ka Iraak, Liibanon ja Katar,“ loetles Koppel.